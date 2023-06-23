В Украине развернули штабы в случае теракта на ЗАЭС

15:05 23 июня Киев, Украина





Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал министр внутренних дел Игорь Клименко. В случае теракта на Запорожской АЭС украинские правоохранители и спасатели готовятся к ликвидации последствий, уже развернуты штабы. В случае утечки радиации украинцам следует сохранять спокойствие и следовать инструкциям от органов власти, в частности, если не будет эвакуационных мер, следует изолироваться дома на сутки.Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Прежде всего, украинцам следует сохранять спокойствие. Он основывается на готовности всех наших служб: и Минэнергетики, и МВД, Минздрава, местных органов власти к любым чрезвычайным событиям и ситуациям, в том числе связанным с возможной утечкой радиации с Запорожской станции", – сказал он.

Министр подчеркнул, что с 23 июня МВД развернуло работу соответствующих штабов, где будут работать энергетики, работники ГСЧС, полиция и медики. Они должны объяснить гражданам правила поведения в случае чрезвычайного происшествия.



Правила поведения в первые сутки после катастрофы

"Что касается ЗАЭС. Тот радиоактивный фон, который возможно будет после любых мероприятий в воздухе, будет сохраняться примерно за сутки... Мы говорим о возможном тепловом выбросе, который потеряет наибольшую свою концентрацию в течение суток. То есть, на 80% уменьшится радиоактивный фон как раз в течение суток" - сказал Клименко.

По его словам, если в течение суток не будет объявлено об эвакуации, людям нужно закрыться в помещении, перекрыть вентиляцию, выключить кондиционеры и обогреватели, уплотнить все отверстия в домах смоченной водой тканью или скотчем.

"Мы будем давать все указания, как действовать в течение этого времени", — сказал министр.

Клименко подчеркнул, что оставаться нужно в помещении без окон и наружных дверей.

"Что необходимо знать о радиации. Это, по большому счету, пыль. И защита от пыли, если вы на улице, это обычный респиратор или маска, которую мы использовали во время коронавируса. И конечно смотреть СМИ, где мы будем постоянно информировать население о ситуации, которая есть вокруг и, конечно, о мерах безопасности, которые мы будем совместно принимать", - сказал министр.

Он подчеркнул, что без команды выходить из укрытий нельзя.



Клименко отметил, что в ближайшие дни пройдут учения с перекрытием дорог и развертыванием санитарных блокпостов, где будут проверять радиацию.

"Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы, чтобы мы четко могли среагировать на любые вызовы", — сказал он.

Эвакуация из зоны поражения

По словам главы МВД, все люди, которые захотят выехать с территории поражения в случае теракта на ЗАЭС, будут обеспечены транспортом.

"Он у нас готов все время, потому что у АЭС мы такие мероприятия проводим постоянно. Не всегда мы это афишируем. Но на данный момент мы будем работать достаточно открыто. Будем работать в тесном взаимодействии с населением и информировать обо всех шагах, которые будем предпринимать на соответствующей территории. Мы имеем в виду 50-километровую зону в радиусе вокруг ЗАЭС", - сказал Клименко.

По его словам, это охватывает около полумиллиона человек на левом и правом берегах Днепра.