В Украине развернули и подготовили уже почти 11 тысяч "пунктов несокрушимости"

08:47 01 ноября Киев, Украина

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага рассказала, что спасатели обустроили для украинцев уже около тысячи "пунктов несокрушимости". А всего по Украине готово для работы более 10 800 пунктов.

Об этом представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказала в эфире телемарафона .



Служба спасения подчеркивает, что ее "пункты несокрушимости" уже готовы, кто-либо может ими воспользоваться. ГСЧС развернуло около тысячи пунктов, а дополнительно при необходимости может развернуть еще около 250. Итого от ГСЧС, других ведомств и местных администраций действуют уже более 10 800 пунктов, а предполагается развернуть более 13 тысяч.



Светлана Водолага отмечает, что и в прошлом году пункты были оснащены всем необходимым. В то же время, некоторые пункты доукомплектовали. Стало больше удлинителей, чтобы можно было зарядить больше устройств. А также партнеры от ЮНИСЕФ предоставили больше наглядных материалов, как людям следует пользоваться газовыми горелками.

"В этом году, учитывая трагические случаи минувшей зимы, будем усиливать именно информационно-разъяснительную работу, чтобы не наделать беды себе и своим соседям", — говорит спикер ГСЧС.

В Пунктах можно будет выпить чаю, кофе, перекусить, погреться, подзарядить гаджеты, получить базовую медпомощь (также спасатели могут вызвать скорую, если ситуация критическая). Обустроены детские уголки. А в пунктах на базе пожарных частей ГСЧС есть уголки для родителей с младенцами, чтобы можно было перепеленать и накормить грудных детей.



В ГСЧС напомнили: пункты несокрушимости не являются защитным сооружением. В случае воздушной тревоги они будут закрываться.