В Украине разрушено более 2700 жилых домов. Цифра постоянно меняется
06:33 16 марта Киев, Украина
В Украине уничтожено агрессором 3500 объектов инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как электроподстанции и газопроводы полностью или частично разрушены.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
«Разрушенные учебные заведения – полностью или частично – 72 объекта. Учреждения здравоохранения – 21 объект на территории Украины. Жилые дома – количество меняется каждый день. Сейчас это более 2700 разрушенных домов. Учреждения социальной сферы – 10. Другие объекты, среди которых есть здания Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и тому подобное – более 400», - сообщил Денис Монастырский.
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