В Украине разрушено более 2700 жилых домов. Цифра постоянно меняется

06:33 16 марта Киев, Украина

В Украине уничтожено агрессором 3500 объектов инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как электроподстанции и газопроводы полностью или частично разрушены.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.