В Украине разрешили получать второе профобразование бесплатно

Верховная Рада приняла изменения в закон "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" и разрешила получать второе профессионально-техническое образование безвозмездно.
Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.
Для того, чтобы бесплатно получить вторую рабочую профессию, нужно иметь страховой стаж, а в учебных заведениях должны быть свободные места.
Начать обучение нужно не ранее чем через 3 года после получения предыдущей профессии, однако исключительными являются ситуации, когда человек не может выполнять работу по полученной ранее профессии или существует неотложная потребность государства в подготовке рабочих по конкретным профессиям.
Такие изменения предполагают распределение государственного заказа не только на подготовку квалифицированных рабочих, но и на их переподготовку и повышение квалификации. Они также позволят местным властям содействовать трудоустройству выпускников училищ и содержать государственные профтехи для передачи в коммунальную собственность», – комментируют изменения в МОН.
Обретать профессиональные навыки позволили без одновременного получения полного общего среднего образования. Список профессий, которые можно получить таким образом, должны обнародовать впоследствии.
Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.
Для того, чтобы бесплатно получить вторую рабочую профессию, нужно иметь страховой стаж, а в учебных заведениях должны быть свободные места.
Начать обучение нужно не ранее чем через 3 года после получения предыдущей профессии, однако исключительными являются ситуации, когда человек не может выполнять работу по полученной ранее профессии или существует неотложная потребность государства в подготовке рабочих по конкретным профессиям.
Такие изменения предполагают распределение государственного заказа не только на подготовку квалифицированных рабочих, но и на их переподготовку и повышение квалификации. Они также позволят местным властям содействовать трудоустройству выпускников училищ и содержать государственные профтехи для передачи в коммунальную собственность», – комментируют изменения в МОН.
Обретать профессиональные навыки позволили без одновременного получения полного общего среднего образования. Список профессий, которые можно получить таким образом, должны обнародовать впоследствии.
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