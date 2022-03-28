В Украине разработана программа поддержки внутренне перемещенным лицам

06:22 28 марта Киев, Украина

Правительство Украины начинает ряд программ по поддержке вынужденных переселенцев, которые покинули жилье и потеряли работу из-за активных боевых действий в их регионах и выехали в безопасные места.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.



Так, для поддержки внутриперемещенных лиц на территории Украины предусмотрены следующие механизмы:



Ежемесячное пособие от государства в размере 2 тыс. грн в месяц для взрослого и 3 тыс. грн в месяц для детей и лиц с инвалидностью. Эта выплата начисляется ежемесячно в течение военного положения + 1 месяц после его окончания или отмены. Заявку можно подать лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины или ЦНАП или с помощью Портала или приложения Дия https://diia.gov.ua/ .



Трудоустройство переселенцев. Работодатели смогут подать заявку для получения компенсации за каждое трудоустроенное внутри перемещенное лицо в размере 6,5 тыс. грн в месяц. Выплата будет производиться в течение первых двух месяцев с начала трудоустройства. Работодателям, заключившим соответствующие трудовые контакты, необходимо зарегистрировать данные о работниках через портал Дия https://diia.gov.ua/ или подать заявку на выплату в Государственную службу занятости. Это можно сделать не ранее чем через 5 дней после оформления работника, а средства перечисляются работодателю за полнолуние работы сотрудника.



Компенсация семьям, приютившим в своих домах вынужденных переселенцев. Речь идет о возмещении коммунальных платежей – по 450 грн на человека.



«Программа помощи предприятиям, которые обеспечивают украинцев рабочими местами, является последовательным продолжением государственной поддержки экономики, стимулирующей активизацию бизнеса в регионах, где не совершаются активные боевые действия. Программы по поддержке внутриперемещенных лиц – выплата помощи и компенсация коммунальных платежей – позволит гражданам адаптироваться на новых локациях», – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.