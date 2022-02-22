В Украине разработали сервис для мониторинга активности войск РФ у украинских границ

Киевские IT-специалисты создали сервис для мониторинга активности войск РФ у украинских границ. На сайте проекта разместили карту с геолокациями, где можно открыть спутниковые снимки.
Данные принимают у европейских спутниковых операторов, затем анализируют и наносят на карту с учетом динамики.
Создатели проекта пожелали остаться анонимными.
Также в Украине запустили Telegram-бот «Готовий до всього», где собраны советы о том, как подготовиться и действовать во время чрезвычайных ситуаций. В чатботе есть пять основных разделов и источники информации, которые использовались для создания справки:
- «Как выжить во время войны» - определить стратегию спасения и договориться с близким относительно совместных действий;
- «Иду защищать страну» - методичка о том, как записаться в терроборону, ВСУ или партизанское движение;
- «Опасные ситуации» - что означают разные сигналы (сирены, сообщения через громкоговорители) и что делать, если слышишь их;
- «Информационная безопасность» - где искать проверенную информация и как распознавать фейки;
- «Что подготовить и купить» - как сложить рюкзак и аптечку в случае военного вторжения, что делать с жильем и как позаботиться о домашних животных.
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