В Украине разработали сервис для мониторинга активности войск РФ у украинских границ

14:18 22 Февраль Киев, Украина

Киевские IT-специалисты создали сервис для мониторинга активности войск РФ у украинских границ. На сайте проекта разместили карту с геолокациями, где можно открыть спутниковые снимки.

Данные принимают у европейских спутниковых операторов, затем анализируют и наносят на карту с учетом динамики.

Создатели проекта пожелали остаться анонимными.

Также в Украине запустили Telegram -бот « Готовий до всього », где собраны советы о том, как подготовиться и действовать во время чрезвычайных ситуаций. В чатботе есть пять основных разделов и источники информации, которые использовались для создания справки: