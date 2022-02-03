В Украине разработали памятку для семей на случай кризисной ситуации

07:05 02 Февраль Киев, Украина

В Украине волонтерская группа #Мыготовы разработала памятку для семей на случай кризисной ситуации: в ней эксперты дали ответы на самые распространенные вопросы о предварительных запасах, стратегии действий на случай отсутствия электричества и интернета.



Об этом рассказал общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь на своей странице в фейсбуке.



Памятка отвечает на следующие вопросы:

Какова стратегия ваших действий в случае чрезвычайной ситуации?

Какие запасы нужно сделать дома?

Как приготовить транспортные средства?

Какие медикаменты и средства первой помощи нужно иметь?

Как приготовить рюкзак безопасности?

Как подготовиться к отсутствию газа и электричества?

Где искать правдивую информацию?

Как приготовить детей?

Как позаботиться о домашних животных (собаки, кошки)?

Что делать, если вы узнали о приближении военных действий?

Что делать, услышав сирену?

Что делать при артобстреле или бомбардировке?

Что делать при появлении чужих военных и выстрелов из стрелкового оружия.

“Цель и мечта нашего врага – паника в наших рядах. Лучшее средство против паники – преждевременная информированность и спокойная предусмотрительность, а не игнорирование реальности. Вместе с вами мы верим и надеемся, что ничего страшного не произойдет, но предлагаем заранее задуматься, обсудить в кругу семьи, подготовиться. Будем для всех вокруг центром здравого смысла, спокойной уверенности, заблаговременной подготовки и полезной информации”, – сказал Пекарь.

Загрузить памятку можно здесь



Памятка была разработана на фоне усиления военной эскалации России, которая продолжается с весны 2021 года на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.



Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы выразила серьезную обеспокоенность сосредоточением большого количества российских военных вдоль границы с Украиной. Такие действия подрывают безопасность и стабильность во всем регионе, поэтому ассамблея призвала Россию как можно быстрее вывести эти войска.