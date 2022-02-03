В Украине разработали памятку для семей на случай кризисной ситуации

В Украине волонтерская группа #Мыготовы разработала памятку для семей на случай кризисной ситуации: в ней эксперты дали ответы на самые распространенные вопросы о предварительных запасах, стратегии действий на случай отсутствия электричества и интернета.
Об этом рассказал общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь на своей странице в фейсбуке.
Памятка отвечает на следующие вопросы:
Об этом рассказал общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь на своей странице в фейсбуке.
Памятка отвечает на следующие вопросы:
- Какова стратегия ваших действий в случае чрезвычайной ситуации?
- Какие запасы нужно сделать дома?
- Как приготовить транспортные средства?
- Какие медикаменты и средства первой помощи нужно иметь?
- Как приготовить рюкзак безопасности?
- Как подготовиться к отсутствию газа и электричества?
- Где искать правдивую информацию?
- Как приготовить детей?
- Как позаботиться о домашних животных (собаки, кошки)?
- Что делать, если вы узнали о приближении военных действий?
- Что делать, услышав сирену?
- Что делать при артобстреле или бомбардировке?
- Что делать при появлении чужих военных и выстрелов из стрелкового оружия.
Загрузить памятку можно здесь.
Памятка была разработана на фоне усиления военной эскалации России, которая продолжается с весны 2021 года на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы выразила серьезную обеспокоенность сосредоточением большого количества российских военных вдоль границы с Украиной. Такие действия подрывают безопасность и стабильность во всем регионе, поэтому ассамблея призвала Россию как можно быстрее вывести эти войска.
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