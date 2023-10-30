В Украине разрабатывают проект «смарт-мобилизация»

12:10 30 октября Киев, Украина





Пилотный проект планируется запустить через пару месяцев. Минцифры планирует запустить проект "смарт-мобилизация", который позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться, сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров Пилотный проект планируется запустить через пару месяцев.

«Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить во рту ударных дронов. Это может быть сапер, водитель. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться», – объяснил министр.

Если гражданин оставит заявку и пройдет рекрутеров и тесты, обучение точно попадет в роту и на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.



После запуска проекта можно будет увидеть, сколько украинцев будут мобилизовать самостоятельно, как они проходят отбор, и как они после этого будут служить, насколько будут мотивированы, добавил Федоров.