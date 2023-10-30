В Украине разрабатывают проект «смарт-мобилизация»

Минцифры планирует запустить проект "смарт-мобилизация", который позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться, сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Пилотный проект планируется запустить через пару месяцев.
Пилотный проект планируется запустить через пару месяцев.
Если гражданин оставит заявку и пройдет рекрутеров и тесты, обучение точно попадет в роту и на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.
После запуска проекта можно будет увидеть, сколько украинцев будут мобилизовать самостоятельно, как они проходят отбор, и как они после этого будут служить, насколько будут мотивированы, добавил Федоров.
После запуска проекта можно будет увидеть, сколько украинцев будут мобилизовать самостоятельно, как они проходят отбор, и как они после этого будут служить, насколько будут мотивированы, добавил Федоров.
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