В Украине разрабатывают Национальную программу психического здоровья

18:43 20 июня Киев, Украина

В Украине готовятся запустить Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки, которая будет помогать украинцам переживать психологические травмы, причиненные войной.



Программа предусматривает:

разработка модели оказания помощи с привлечением специалистов ВОЗ;

наработка плана реализации модели после обсуждения с представителями профессионального сообщества, экспертами;

построение системы обучения, сертификации, мониторинга качества подготовки психологов, психотерапевтов, врачей-психологов;

обучение семейных врачей, психологов, социальных работников, педагогов скорых методик психологической поддержки.

В Министерстве здравоохранения начал работу проектный офис по созданию нацпрограммы психического здоровья, в который входят специалисты Минздрава, Институт психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков, общественная организация «Безбарьерность».



