В Украине разрабатывают Национальную программу психического здоровья

В Украине готовятся запустить Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки, которая будет помогать украинцам переживать психологические травмы, причиненные войной.
Программа предусматривает:
Программа предусматривает:
- разработка модели оказания помощи с привлечением специалистов ВОЗ;
- наработка плана реализации модели после обсуждения с представителями профессионального сообщества, экспертами;
- построение системы обучения, сертификации, мониторинга качества подготовки психологов, психотерапевтов, врачей-психологов;
- обучение семейных врачей, психологов, социальных работников, педагогов скорых методик психологической поддержки.
В Министерстве здравоохранения начал работу проектный офис по созданию нацпрограммы психического здоровья, в который входят специалисты Минздрава, Институт психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков, общественная организация «Безбарьерность».
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