В Украине растет спрос на электроавтомобили: +12% в сентябре

В сентябре текущего года в Украине было зарегистрировано 4 298 новых электромобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), что отразило рост рынка на 12% по сравнению с августом 2023 года, как сообщила Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".
Следует отметить, что спрос на электромобили продолжает расти, и по сравнению с сентябрем прошлого года, он увеличился в 2,7 раза. Главным образом, это касается легковых автомобилей, среди которых было зарегистрировано 4 215 единиц, включая 769 новых и 3 446 подержанных. В то время как из 83 коммерческих электромобилей только 6 были новыми.
Самые популярные модели среди новых электромобилей в сентябре включают в себя Volkswagen ID.4 (350 единиц), Volkswagen ID.6 (66 единиц), Toyota BZ4X (51 единиц), Honda E (49 единиц) и BYD Yuan Plus (19 единиц).
Среди подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине в сентябре, лидируют Nissan Leaf (590 единиц), Volkswagen e-Golf (433 единиц), Tesla Model 3 (405 единиц), Tesla Model Y (247 единиц) и Renault Zoe (194 единицы).
С начала текущего года в Украине было зарегистрировано почти 24,2 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И важно отметить, что доля новых машин в этих регистрациях увеличилась с 15% до 20%.
Следует отметить, что спрос на электромобили продолжает расти, и по сравнению с сентябрем прошлого года, он увеличился в 2,7 раза. Главным образом, это касается легковых автомобилей, среди которых было зарегистрировано 4 215 единиц, включая 769 новых и 3 446 подержанных. В то время как из 83 коммерческих электромобилей только 6 были новыми.
Самые популярные модели среди новых электромобилей в сентябре включают в себя Volkswagen ID.4 (350 единиц), Volkswagen ID.6 (66 единиц), Toyota BZ4X (51 единиц), Honda E (49 единиц) и BYD Yuan Plus (19 единиц).
Среди подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине в сентябре, лидируют Nissan Leaf (590 единиц), Volkswagen e-Golf (433 единиц), Tesla Model 3 (405 единиц), Tesla Model Y (247 единиц) и Renault Zoe (194 единицы).
С начала текущего года в Украине было зарегистрировано почти 24,2 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И важно отметить, что доля новых машин в этих регистрациях увеличилась с 15% до 20%.
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