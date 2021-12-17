В Украине растет спрос на автомобильный секонд-хенд

11:08 08 Апрель Киев, Украина

Самыми популярными марками среди растаможенных подержаных автомобилей являются: на первом месте - Volkswagen, на втором - Ford, и на третьем - Renault.

Об этом сообщает Укравтопром

В Украине в марте было зарегистрировано 34,8 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Эта цифра на 87% больше, чем годом ранее и на 27% больше по сравнению с февралем текущего года.