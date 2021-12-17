В Украине растет спрос на автомобильный секонд-хенд

Самыми популярными марками среди растаможенных подержаных автомобилей являются: на первом месте - Volkswagen, на втором - Ford, и на третьем - Renault.
Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине в марте было зарегистрировано 34,8 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Эта цифра на 87% больше, чем годом ранее и на 27% больше по сравнению с февралем текущего года.
При этом новых автомобилей в марте было зарегистрировано чуть более девяти тысяч единиц.
"Как следствие, в первый месяц весны растаможенные машины с пробегом охватили более 79% первичного рынка легковых авто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen (5,7 тыс авто). На втором месте Ford (3,2 тыс авто). Замыкает топ-3 Renault (2,9 тыс авто). Также в топ-5 Skoda (2,8 тыс авто) и Hyundai (2,4 тыс авто).
Всего за первый квартал 2021 года в Украине зарегистрировали 87,7 тысяч легковых авто с пробегом, что на 10% больше чем в прошлом году и в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.
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