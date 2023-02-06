В Украине растет потребление электроэнергии - "Укрэнерго"

14:06 06 февраля Киев, Украина

В Украине растет потребление электроэнергии . Причиной тому является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание, сообщили в "Укрэнерго"

Следовательно, сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы (это пики потребления). В Одесской, Киевской областях и Киеве сохраняются сетевые ограничения.

“Имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также покрытие потребностей промышленности и населения", — говорится в сообщении.

Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии.



По данным "Укрэнерго", в результате масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения. Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и в Киевской области.



Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над питанием потребителей Одессы по резервным схемам. Также объекты критической инфраструктуры должны перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей.