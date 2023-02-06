В Украине растет потребление электроэнергии - "Укрэнерго"

14:06 06 февраля Киев, Украина

В Украине растет потребление электроэнергии . Причиной тому является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание, сообщили в "Укрэнерго".
 
Следовательно, сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы (это пики потребления). В Одесской, Киевской областях и Киеве сохраняются сетевые ограничения.
“Имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также покрытие потребностей промышленности и населения", — говорится в сообщении.
Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии.

По данным "Укрэнерго", в результате масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения. Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и в Киевской области.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над питанием потребителей Одессы по резервным схемам. Также объекты критической инфраструктуры должны перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей.
"В усиленном режиме ведутся ремонтные работы на всех энергообъектах Одесской области, пострадавших от российских атак. Усилия сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района", — говорится в сообщении.