В Украине распространяется новая схема мошенничества

09:11 04 июля Киев, Украина

В Украине зарегистрировано новая мошенническая схема, которая маскируется под получение средств от международной организации. Об этом информируют в Офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.



Один из граждан Украины обратился в Офис, чтобы доложить о мошенничестве, которое было совершено в отношении него неизвестным лицом, использующим его личные данные. Согласно заявлению пострадавшего, он случайно наткнулся на видео в социальной сети TikTok, где обещали выдать деньги от международной организации. В видео содержалась ссылка на определенный веб-сайт. Как только заявитель ввел свои личные данные на этом сайте, мошенник получил доступ к его учетной записи в Telegram и отправил мошеннические сообщения от его имени всем его контактам.



В этих сообщениях просили одолжить деньги на один день, и в результате мошенник получил деньги, принадлежащие пострадавшему.



Офис уполномоченного напоминает, что для того чтобы не стать жертвой преступников, необходимо не раскрывать свои личные данные на подозрительных и непроверенных веб-сайтах, а также быть осторожными при получении сообщений.



Также стоит отметить, что в случае хищения чужого имущества или приобретения прав на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины.



За незаконный сбор, хранение, использование, уничтожение или распространение конфиденциальной информации о другом лице также предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 182 Уголовного кодекса Украины.