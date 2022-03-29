В Украине работники железной дороги отмечают профессиональный праздник

08:50 04 ноября Киев, Украина

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.

Дата празднования Дня железнодорожника в Украине менялась. Так, сперва это было первое воскресенье августа. А учрежден праздник был в июле 1993 года указом первого президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников железнодорожного транспорта.



Однако почти десятилетие спустя, а именно – в декабре 2002 года, второй президент Украины Леонид Кучма перенес празднование на 4 ноября.



Выбор этой даты был не случаен: в этот день в 1861 году на территорию Украины прибыл первый поезд, который назывался "Ярослав". Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов. "Ярослав", так сказать, был первым поездом международного сообщения.



Сам же праздник День железнодорожника берет начало с 1896 года в Российской империи.



Современная железная дорога Украины состоит из шести линий — Донецкой, Львовской, Одесской, Южной, Юго-Западной и Приднепровской. Железнодорожное сообщение есть в каждой области страны.



Свою хозяйственную деятельность национальный перевозчик грузов и пассажиров АО “Укрзализныця” начал 1 декабря 2015 года. Предприятие является правопреемником Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а также подведомственных предприятий и учреждений, которые ранее имели статус отдельных юридических лиц.



Сейчас компания обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.