В Украине работают 214 образовательных центров для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

Для абитуриентов с временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей (ОРДЛО) и Крыма на базе высших или профессионально-технических учебных заведений организованы 214 образовательных центров.
Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Такие центры, по словам министра, работают не только на базе учреждений, подчиненных Министерству образования и науки, но и на базе вузов, подчиненных МКИП и МВД.
Сергей Шкарлет информировал, что абитуриенты с временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма могут поступать на образовательный уровень младшего бакалавра, бакалавра, магистра медицинского и фармацевтического или ветеринарного направления на основе полного общего среднего образования и младшего бакалавра на основе базового общего среднего образования.
Подробная информация для абитуриентов с временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма размещена на сайте Министерства образования и науки.
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