В Украине работают 214 образовательных центров для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма

19:24 29 июня Киев, Украина

Для абитуриентов с временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей (ОРДЛО) и Крыма на базе высших или профессионально-технических учебных заведений организованы 214 образовательных центров.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет

"Отдельным элементом поступления в учреждения высшего образования является поступление лиц с временно оккупированных территорий. Для этого, как и ранее, организованы образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Такие центры начали свою работу 7 июня и заканчивают работать 24 сентября. На сегодняшний день организовано 214 центров в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования", - сказал Шкарлет.

Такие центры, по словам министра, работают не только на базе учреждений, подчиненных Министерству образования и науки, но и на базе вузов, подчиненных МКИП и МВД.



Сергей Шкарлет информировал, что абитуриенты с временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма могут поступать на образовательный уровень младшего бакалавра, бакалавра, магистра медицинского и фармацевтического или ветеринарного направления на основе полного общего среднего образования и младшего бакалавра на основе базового общего среднего образования.

"Такие абитуриенты имеют право поступать на места государственного заказа в пределах квоты 2. Лица должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательном центре, и поступление на бюджетную форму обучения по квоте 2 - до 20 июля, а на контрактную форму - до 20 сентября. Также предусмотрена сдача на базе образовательного центра двух экзаменов государственной итоговой аттестации - история Украины и украинский язык, и нужно сдать один профильный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования", - сказал Шкарлет.