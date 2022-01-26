В Украине проверят русскоязычные школы

Русскоязычные школы Украины посетит языковой омбудсмен Тарас Креминь. Поверка будет осуществляться на соблюдение норм закона о языке и предстоящего перехода всех школ на украиноязычное обучение.
Контролем за учебно-воспитательным процессом занимаются, согласно законодательству, местные органы управления образованием и МОН. Однако Кремень пояснил, что отслеживать возможные речевые нарушения будет он.
Омбудсмена будет интересовать, среди прочего, качество преподавания на государственном языке.
Креминь прокомментировал и нынешние результаты оценивания.
Омбудсмен напомнил, что норма закона о штрафных санкциях за нарушение языкового законодательства начнет действовать через два года.
Напомним, в июле 2019 года в Украине вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ, в частности, определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти и образовании.
Также сообщалось, что в Украине учителей русскоязычных школ отправят на переподготовку.
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