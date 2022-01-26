В Украине проверят русскоязычные школы

Русскоязычные школы Украины посетит языковой омбудсмен Тарас Креминь. Поверка будет осуществляться на соблюдение норм закона о языке и предстоящего перехода всех школ на украиноязычное обучение.

Контролем за учебно-воспитательным процессом занимаются, согласно законодательству, местные органы управления образованием и МОН. Однако Кремень пояснил, что отслеживать возможные речевые нарушения будет он.

"Поэтому по выполнению языкового законодательства, в отношении возможных нарушений, мы, конечно, будем проводить соответствующий мониторинг и в этом году, и в дальнейшей перспективе", – сказал он.

Омбудсмена будет интересовать, среди прочего, качество преподавания на государственном языке.

"Это можно будет увидеть, в частности, и по тем результатам, которые мы увидим на ГИА и ВНО", – добавил он.

Креминь прокомментировал и нынешние результаты оценивания.

"У меня есть такое подозрение, что вместе с тем кадровым голодом, который у нас есть в системе образования, вместе с ухудшением качества преподавания, вместе с уменьшением мотивации на преподавание качественным государственным языком других дисциплин, – мы имеем такие последствия", – отметил Кремень.

Омбудсмен напомнил, что норма закона о штрафных санкциях за нарушение языкового законодательства начнет действовать через два года.

"Сегодня мы можем готовить исключительно обращения в те или иные учреждения, организации по обращению граждан и по результатам мониторинга деятельности государственных учреждений в различных сферах", – сказал он.

Напомним, в июле 2019 года в Украине вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ, в частности, определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти и образовании.

Также сообщалось, что в Украине учителей русскоязычных школ отправят на переподготовку.