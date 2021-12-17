В Украине продолжают вымирать села

В Черниговской области в селе Блешня умер последний житель, это уже 31-е село за последние 20 лет, которое прекратило свое существование.
Начиная с 2000 года с учета в Черниговской области сняли 30 населенных пунктов. Последний раз – в марте 2020 года с учета сняли село Клец Малодевицкой поселкового совета Прилуцкого района.
Отмечается, что село Блешня ранее входило в состав Орликовского сельсовета. С начала 1990-х годов из 6-ти сел сельсовета обезлюдели три. Примерно 5 лет назад умер последний житель села Хандобоковка, а еще раньше с учета сняли село Городок.
С начала 1990-х годов из шести сел Орликовского сельсовета, к которому относилось село Блешня, вымерли три. Сообщается, что в двух оставшихся поселках сельсовета Мхи и Барановка проживает по 15 человек.
Отмечается, что село Блешня ранее входило в состав Орликовского сельсовета. С начала 1990-х годов из 6-ти сел сельсовета обезлюдели три. Примерно 5 лет назад умер последний житель села Хандобоковка, а еще раньше с учета сняли село Городок.
С начала 1990-х годов из шести сел Орликовского сельсовета, к которому относилось село Блешня, вымерли три. Сообщается, что в двух оставшихся поселках сельсовета Мхи и Барановка проживает по 15 человек.
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