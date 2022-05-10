В Украине продолжается рост цен на бензин и дизельное топливо. Сводная таблица

12:13 09 декабря Киев, Украина

Прошлые выходные отличились тем, что бензин и дизтопливо снова добавили в цене 10-60 коп/литр. Тарифы подняли абсолютно все украинские АЗС

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".



В частности, все виды топлива на станциях SOCAR подорожали на 99 коп/л: бензин марки А-92 подорожал до 27,98 грн/л, А-95 — до 28,98 грн/л, ДТ — до 27,98 грн/л. На 50 коп/л все топливо подорожало на станциях "Укр-Петроль".



В сети Shell бензины подорожали на 30 коп/л, ДТ — на 40 коп/л: бензин А-92 — до 24,44 грн/л, А-95 — до 26,51 грн/л, ДТ — до 24,96 грн/л.



На станциях "Кворум" бензин и дизельное топливо в среднем подорожали на 35 коп/л. Mango подняла цены на 20 коп/л только на дизельное топливо (21,19 грн/л).



Motto, в свою очередь, повысила цены на дизтопливо на 10-20 коп/л в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Вместе с тем бензин подорожал лишь на 20 коп/л в Донецкой области.