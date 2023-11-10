В Украине продолжается нарушение языкового закона: в каких сферах чаще?

06:51 10 ноября Киев, Украина

Полномасштабная война, развязанная россией с целью "денацификации" украинцев, вызвала в Украине поистине народное движение в поддержку государственного украинского языка. Граждане активно реагируют на нарушения языкового закона.

Напомним, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят еще в 2019 году. Однако вступление в силу отдельных статей закона растянуто во времени (происходит каждые полгода).

В течение 10 месяцев в Украине зафиксировали 3 240 обращений относительно нарушений языкового закона. Больше всего жалоб поступало в сферу обслуживания и рекламу.

Какие города возглавили антирейтинг, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-пост Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

Сферы с наибольшим количеством нарушений

Из 3 240 обращений почти половина - 1 614 случаев - касаются нарушений в сфере обслуживания потребителей. В этом аспекте зафиксировано 882 случая отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов.

536 жалоб касались обслуживания на русском языке, а 196 - предоставление информации о товарах и услугах (меню, ценники, упаковка, расчетные документы и т. п.)

Кроме того, за 10 месяцев 2023 года поступило 480 обращений граждан по наружной рекламе и вывескам. Это нарушение законов о языке информации для общего ознакомления (статья 28) и рекламы (статья 32).

В сфере образования и обучения было 296 обращений по поводу нарушений законодательства о государственном языке. На правонарушения в органах власти пожаловались 151 раз, в медиа - 144 раза.

Еще 137 случаев нарушений - в сфере здравоохранения при предоставлении услуг в больницах, 56 - в учреждениях коммунальной и государственной собственности, 97 - в сфере культуры.

Какие города возглавили антирейтинг

Больше всего нарушений фиксировали в:

Киеве - 1 167

Харьковской области - 473

Одесской - 416

Днепропетровской - 265

Киевской - 134

Запорожской - 54

Николаевской - 48

Львовской - 48

Полтавской – 47.

По результатам рассмотрения обращений граждан проводят государственный контроль и налагают на нарушителей санкции, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях.