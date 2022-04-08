В Украине продолжается марафон "Пишем крымскотатарскую Википедию"

07:49 08 июля Киев, Украина

В рамках марафона по наполнению Википедии на крымскотатарском языке, который запустило Минреинтеграции, уже переведено 160 статей.

Об этом сообщил руководитель экспертной группы директората по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Минреинтеграции Марлен Сагиров.

"По состоянию на сегодняшний день участие в марафоне «Serbest Entsiklopediya: Пишем крымскотатарскую Википедию» принимают около двух десятков человек. Уже переведены в рамках нашего мероприятия 160 статей", - сказал Сагиров.

По его словам, целью марафона является создание и улучшение статей Википедии на крымскотатарском языке. Проведение марафона будет происходить по двум категориям: 1000 статей, которые являются базовыми во всех языковых разделах Википедии, а также 100 статей, связанных с Украиной, Крымом, крымскотатарской культурой и традициями, историческими персоналиями.

"Этот марафон мы проводим в рамках одобренной правительством в апреле Концепции развития крымскотатарского языка до 2032 года", - добавил представитель Минреинтеграции.

Минреинтеграции планирует завершить этот онлайн-марафон 15 июля.

"Тогда же намерены подвести итоги. Обязательно сообщим на собственных источниках о том, сколько было переведено статей, определим победителей и планируем наградить самых активных участников, которые внесли наибольший вклад в перевод, в марафон", - заверил руководитель экспертной группы директората по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Минреинтеграции.

Участники мероприятия могут писать статьи самостоятельно или переводить с украинского либо других языков. Но все они должны соответствовать правилам Википедии, в частности не содержать нарушения авторских прав, быть написаны в нейтральном энциклопедическом стиле и ссылаться на независимые авторитетные источники. Перечень статей для создания и улучшения, инструкция по редактированию Википедии, а также другая дополнительная информация доступны на странице Марафона в крымскотатарской Википедии.