В Украине продолжается марафон "Пишем крымскотатарскую Википедию"

07:49 08 июля Киев, Украина

В рамках марафона по наполнению Википедии на крымскотатарском языке, который запустило Минреинтеграции, уже переведено 160 статей.
 
Об этом сообщил  руководитель экспертной группы директората по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Минреинтеграции Марлен Сагиров.
"По состоянию на сегодняшний день участие в марафоне «Serbest Entsiklopediya: Пишем крымскотатарскую Википедию» принимают около двух десятков человек. Уже переведены в рамках нашего мероприятия 160 статей", - сказал Сагиров.
По его словам, целью марафона является создание и улучшение статей Википедии на крымскотатарском языке. Проведение марафона будет происходить по двум категориям: 1000 статей, которые являются базовыми во всех языковых разделах Википедии, а также 100 статей, связанных с Украиной, Крымом, крымскотатарской культурой и традициями, историческими персоналиями.
"Этот марафон мы проводим в рамках одобренной правительством в апреле Концепции развития крымскотатарского языка до 2032 года", - добавил представитель Минреинтеграции.
Минреинтеграции планирует завершить этот онлайн-марафон 15 июля.
"Тогда же намерены подвести итоги. Обязательно сообщим на собственных источниках о том, сколько было переведено статей, определим победителей и планируем наградить самых активных участников, которые внесли наибольший вклад в перевод, в марафон", - заверил руководитель экспертной группы директората по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Минреинтеграции.
Участники мероприятия могут писать статьи самостоятельно или переводить с украинского либо других языков. Но все они должны соответствовать правилам Википедии, в частности не содержать нарушения авторских прав, быть написаны в нейтральном энциклопедическом стиле и ссылаться на независимые авторитетные источники. Перечень статей для создания и улучшения, инструкция по редактированию Википедии, а также другая дополнительная информация доступны на странице Марафона в крымскотатарской Википедии.
"Планируем до конца года запустить подобное мероприятие, чтобы как можно больше статей перевести на 100%. При подготовке ко второму марафону мы сделаем "работу над ошибками", чтобы второе мероприятие было еще более эффективным, чтобы большее количество людей было вовлечено. Над коммуникационной стратегией еще поработаем. То есть мы еще не завершили первый марафон, а уже готовим второй", - сказал Сагиров.