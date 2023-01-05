В Украине продолжает расти энергопотребление - "Укрэнерго"

По состоянию на 11:00 5 января энергопотребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления, сообщили в "Укрэнерго".
Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Ремонтные бригады оператора систем распределения (облэнерго) возобновляют питание.
В "Укрэнерго" напомнили, что за последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак российского войска. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени. Аварийно возобновляемые работы продолжаются постоянно.
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