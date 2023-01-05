В Украине продолжает расти энергопотребление - "Укрэнерго"

12:10 05 января Киев, Украина

По состоянию на 11:00 5 января энергопотребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления, сообщили в "Укрэнерго".



Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Ремонтные бригады оператора систем распределения (облэнерго) возобновляют питание.

"Вчера вечером на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что за последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак российского войска. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени. Аварийно возобновляемые работы продолжаются постоянно.