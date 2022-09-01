В Украине продлили военное положение еще на 90 суток

15:25 15 августа Киев, Украина

Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 суток – до 21 ноября 2022, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.



Решение поддержали 328 депутатов.



Кроме того, Рада поддержала утверждение указа о продолжении всеобщей мобилизации в Украине.



Согласно закону, военное положение – это «особый правовой режим, вводимый в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости и территориальной целостности Украины».



Во время военного положения могут ограничиваться следующие конституционные права и свободы: право на неприкосновенность жилья, тайну переписки, телефонных разговоров, невмешательство в личную и семейную жизнь, свободу слова и мысли, ведение предпринимательской деятельности, распоряжаться своей собственностью, профессиональную юридическую помощь. Также запрещается проведение забастовок, массовых собраний и акций. Выборы президента и Верховной Рады не проводятся.



Военное положение в Украине было введено 24 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения российских оккупационных войск.