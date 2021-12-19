В Украине продлили срок для получения статуса безработного до 30 дней

07:08 22 Март Киев, Украина

В течение 2020 года и начале 2021 в Государственных центрах занятости наблюдается большой поток людей, желающих получить статус безработного. Такая ситуация создает большую нагрузку на сотрудников Центров занятости, поэтому срок подачи документов продлен до 30 дней.



Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.



"Большое количество безработных, которые на протяжении последнего года обращались за помощью, в течение 10 дней должны прийти и подать документы. Конечно, это не удобно ни людям, ни сотрудникам службы. Поэтому изменение срока подачи до 30 дней позволит снизить эмоциональную нагрузку, связанную с выполнением требований законодательства", - сказала она.



Начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини рассказала об условиях получения статуса безработного.



"Раньше статус безработного предоставлялся на 8-й день, соответственно выплаты по безработице назначались также на 8-й день, при условии, если люди все эти 7 дней искали подходящую работу, если подходящей работы нет, то предоставлялся статус. На период карантина в день обращения лица ему предоставляется статус и назначается пособие по безработице, но это только на период карантина. Но это не означает, что человек перестает искать работу. И если вам предлагают подходящую работу, в соответствии со ст. 46, а вы дважды от нее отказываетесь, то в таком случае человек теряет право на регистрацию в центре занятости", - сказала она.