В Украине продлили срок действия некоторых документов на период военного положения

19:03 02 Март Киев, Украина

Правительством утверждено Постановление Кабмина от 28 февраля 2022 г. № 165, которое предусматривает остановку предоставления административных услуг на время военного положения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины .

Документы – водительские удостоверения, свидетельства о регистрации, срок действия которых истек в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины», – говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что заменить их можно после отмены военного положения в стране и возобновления услуг для граждан в сервисных центрах МВД.



Кроме того, в Украине продлили срок действия паспортов граждан для выезда за границу. Документ будет действовать еще пять лет.