В Украине продлили срок действия некоторых документов на период военного положения

Правительством утверждено Постановление Кабмина от 28 февраля 2022 г. № 165, которое предусматривает остановку предоставления административных услуг на время военного положения в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины .
В ведомстве отметили, что заменить их можно после отмены военного положения в стране и возобновления услуг для граждан в сервисных центрах МВД.
Кроме того, в Украине продлили срок действия паспортов граждан для выезда за границу. Документ будет действовать еще пять лет.
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