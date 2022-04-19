В Украине продлена возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам

07:39 19 апреля Киев, Украина

Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена.



Такое решение принято, учитывая ситуацию, складывающуюся на территории Украины во время военного положения, когда граждане Украины не могут быстро и своевременно оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт).



Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям со сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу.



Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются.