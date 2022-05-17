В Украине COVID-прививку получили более 4,5 млн человек

09:43 13 августа Киев, Украина

По сообщению Министерства здравоохранения Украины, за 12 августа в стране было вакцинировано против COVID-19 163 310 человек. Из них первую дозу получили 110 545 человек, а полную иммунизацию прошли 52 765 человек.

Так, в течение суток работали 1 002 мобильные бригады, 2 860 пунктов прививки и 329 центров вакцинации.

С начала кампании по вакцинации привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 633 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 171 758 прививок.

Тем временем на Львовщине рекомендовали селить в общежития только привитых студентов. В регионе категория студентов составляет более 100 тысяч человек. Власти области рассчитывают, что такая рекомендация поможет предотвратить вспышки коронавируса в начале учебного года.