В Украине приступили к работе 99,7% котельных, отоплением обеспечено 99,6% домов

19:29 28 ноября Киев, Украина

Несмотря на постоянные обстрелы, Украина начала отопительный сезон – запущено 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% учреждений здравоохранения.

Об этом 28 ноября сообщает НАК "Нафтогаз Украины" по результатам заседания Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

В Украине приступили к работе 99,7% котельных, отоплением обеспечено 99,6% жилищного фонда.



Также на сегодняшний день восстановили 316 объектов теплоснабжения, которые были повреждены в результате боевых действий. Это 53,3% общего количества пораженных объектов, заявили в Нафтогазе.



Усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на освобожденных территориях Харьковщины и Херсонщины, где пока "сохраняется тяжелая ситуация с доступом к коммуникациям".



Ранее Кабмин выделил 12,7 млрд грн Нафтогазу для закупки газа. Украина накопила 14,6 млрд кубометров газа, на складах ТЭС и ТЭЦ – 1,5 млн тонн угля. Также правительство запретило экспорт топливной древесины