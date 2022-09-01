В Украине презентовали Реестр поврежденного и уничтоженного имущества

В Украине заработает реестр поврежденного и уничтоженного имущества из-за войны. В реестре будут учитываться не только жилые дома, но также промышленные объекты, дороги, мосты, линии газо- и электроснабжения.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров .
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров .
По его словам, за время полномасштабного вторжения в "Дию" направили более 256 тысяч сообщений о поврежденном имуществе. Однако эта цифра не окончательная, поскольку не учитывает поврежденную инфраструктуру и промышленные объекты. Теперь вся информация об имуществе, пострадавшем от российской агрессии, будет интегрирована в специальный Реестр.
Примечательно, что там будут учитываться не только жилые дома, а также промышленные объекты, дороги, мосты, линии газо- и электроснабжения, то есть все, что было повреждено или разрушено.
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