В Украине презентовали боевой дрон, не имеющий аналогов в мире

16:15 15 июня Киев, Украина

В Киеве прошла Международная спецвыставка "Оружие и безопасность - 2021", на которой был представлен уникальный боевой беспилотник ACE ONE.

Презентовали свой уникальный проект – сверхбыстрый боевой дрон с технологиями stealth и роевыми возможностями ACE ONE, экс-президент ГП "Антонов" Александр Лось и бывший председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов.

"Таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было. В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны - ACE ONE - это №1. Он разработан на основе новейших технологий - Stealth. Благодаря этому, а также своей форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить. Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой. Это 1000 км/ч. Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников", - рассказал один из конструкторов и руководителей проекта Александр Лось.

Соруководитель проекта Владимир Усов отметил, что беспилотник предназначено для оборонной защиты воздушного пространства Украины.

"Если, например, на территорию Украины залетит беспилотник-разведчик, ACE ONE, который значительно быстрее и мощнее всеми характеристиками, сближается с ним и уничтожает его. Также ACE ONE используется для быстрого рывка на территорию противника, выполнения операции и возвращения на наземную станцию", - пояснил Усов.

Отмечается, что над разработкой летательного аппарата работали 25 лучших украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли на базе лучших предприятий. Разработка двигателя – ГП "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич". Производство планера – ООО "Гидробест".