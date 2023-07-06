В Украине представили автошколы для людей с инвалидностью

17:42 06 июля Киев, Украина

Проект Автошколы для лиц с инвалидностью презентовали в четверг, 6 июля, в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров" . В мероприятии приняло участие руководство МВД, первая леди, слушатели и инструкторы автошколы.

"Это та безбарьерность в действии, которое всегда пропагандирую и которое обязалась воплощать наша страна еще до российского вторжения: равные возможности, комфорт и удобство для всех украинцев во всех сферах. Трудно переоценить этот проект сейчас, когда из-за российских атак у нас ежедневно стремительно становится больше людей с инвалидностью — молодых, активных, полных планов", — отметила первая леди.

автошколах для людей с инвалидностью учащимся предлагают доступную инфраструктуру, обучение в смешанных инклюзивных группах или индивидуально, возможность теоретического обучения в дистанционном формате, индивидуальное обучение по удобному графику, сертифицированные современные автомобили с ручным управлением, поддержку и консультирование от опытных инструкторов.



Записаться в одну из пяти автошкол можно на Записаться в одну из пяти автошкол можно на сайте МВД.

“Мы знаем, что сейчас очень много людей вернется с войны с инвалидностью. Потребность в таких автошколах, очевидно, есть, потому что, к сожалению, количество людей с инвалидностью растет — и среди военных, конечно в первую очередь, и среди гражданского населения”, — сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

По ее словам, те автошколы, которые сегодня представляют, рассчитаны и на тех, кто имеет врожденную инвалидность, или получил такую инвалидность еще до войны. Первое, что нужно сделать такому человеку, — получить медицинскую справку, которая позволяет управлять транспортным средством. После этого необходимо обратиться в автошколу для прохождения теоретического и практического курса.

"Если человек, например, уже имеет водительское удостоверение и хочет в связи с полученной инвалидностью улучшить свои навыки вождения транспортным средством, то он может пройти только практический курс", - пояснила чиновник.

Павличенко рассказала, что на сегодняшний день на базе высших учебных заведений системы Министерства внутренних дел уже функционирует пять таких автошкол, которые максимально адаптированы для людей с инвалидностью.

“Мы проводили первый подобный тестовый набор. И в рамках тестового набора 22 человека с инвалидностью уже сейчас проходят обучение на разных этапах. Кто-то пришел теоретически, кто-то практически, кто-то получил водительское удостоверение”, — сказала чиновник.

Она добавила, что МВД каждый раз будет проводить опрос, чтобы понять, что нужно улучшить. А также будет анализировать ситуацию, чтобы понять, сколько таких автошкол нужно.