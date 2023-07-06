В Украине представили автошколы для людей с инвалидностью

Проект Автошколы для лиц с инвалидностью презентовали в четверг, 6 июля, в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". В мероприятии приняло участие руководство МВД, первая леди, слушатели и инструкторы автошколы.
В автошколах для людей с инвалидностью учащимся предлагают доступную инфраструктуру, обучение в смешанных инклюзивных группах или индивидуально, возможность теоретического обучения в дистанционном формате, индивидуальное обучение по удобному графику, сертифицированные современные автомобили с ручным управлением, поддержку и консультирование от опытных инструкторов.
Записаться в одну из пяти автошкол можно на сайте МВД.
По ее словам, те автошколы, которые сегодня представляют, рассчитаны и на тех, кто имеет врожденную инвалидность, или получил такую инвалидность еще до войны. Первое, что нужно сделать такому человеку, — получить медицинскую справку, которая позволяет управлять транспортным средством. После этого необходимо обратиться в автошколу для прохождения теоретического и практического курса.
Павличенко рассказала, что на сегодняшний день на базе высших учебных заведений системы Министерства внутренних дел уже функционирует пять таких автошкол, которые максимально адаптированы для людей с инвалидностью.
Она добавила, что МВД каждый раз будет проводить опрос, чтобы понять, что нужно улучшить. А также будет анализировать ситуацию, чтобы понять, сколько таких автошкол нужно.
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