В Украине предложили отдавать детей в школу с 5 лет
21:34 10 ноября Киев, Украина
Минобразования обсудит все плюсы и минусы относительно начала школьного образования с 5 лет, сообщил Сергей Шкарлет
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"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в Минобразования с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. Минобразования рассматривает все предложения "за" и "против", - сказал глава Минобразования Сергей Шкарлет.
Также он добавил, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летняя школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей.
"Отказ от 12-летнего школьного образования - это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год продолжается в образовательном сообществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки", - добавил Шкарлет.
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