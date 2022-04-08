В Украине предложили отдавать детей в школу с 5 лет

21:34 10 ноября Киев, Украина

Минобразования обсудит все плюсы и минусы относительно начала школьного образования с 5 лет, сообщил Сергей Шкарлет

"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в Минобразования с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. Минобразования рассматривает все предложения "за" и "против", - сказал глава Минобразования Сергей Шкарлет.

Также он добавил, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летняя школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей.