В Украине празднуют Международный день Африки

25 мая, Украина присоединяется к празднованию Международного дня Африки, праздник, также известный, как День освобождения Африки, напоминает о создании Организации африканского единства.
День Африки отмечается ежегодно по решению учредительной конференции глав государств и правительств стран Африки, которая состоялась в Аддис-Абебе 25 мая 1963 года.
В тот день была создана Организация африканского единства (ОАЕ) - самая большая и влиятельная межгосударственная политическая структура на Африканском континенте.
9 июля 2002 года на смену ОАЕ пришла новая континентальная организация - Африканский союз. Его создание стало реакцией африканских стран на вызовы в сфере безопасности, многочисленные войны и конфликты на континенте в контексте процессов глобализации.
Сейчас Африканский союз объединяет 55 независимых стран.
Украина получила статус наблюдателя в Африканском союзе 22 июня 2016 года. В феврале 2018-го состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины с комиссаром по политическим вопросам АС Минатой Сэмате Сессумой в рамках 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Также в феврале 2020 года украинская делегация во главе с директором Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД приняла участие в работе 36-й сессии Исполнительного совета АС в Аддис-Абебе.
Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, в Киеве в рамках празднования Дня Африки в Украине состоится выставка картин и других произведений искусства (с 25 мая по 7 июня), а также тематические лекции о культуре стран Африки.
В частности, запланированы такие мероприятия:
День Африки отмечается ежегодно по решению учредительной конференции глав государств и правительств стран Африки, которая состоялась в Аддис-Абебе 25 мая 1963 года.
В тот день была создана Организация африканского единства (ОАЕ) - самая большая и влиятельная межгосударственная политическая структура на Африканском континенте.
9 июля 2002 года на смену ОАЕ пришла новая континентальная организация - Африканский союз. Его создание стало реакцией африканских стран на вызовы в сфере безопасности, многочисленные войны и конфликты на континенте в контексте процессов глобализации.
Сейчас Африканский союз объединяет 55 независимых стран.
Украина получила статус наблюдателя в Африканском союзе 22 июня 2016 года. В феврале 2018-го состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины с комиссаром по политическим вопросам АС Минатой Сэмате Сессумой в рамках 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Также в феврале 2020 года украинская делегация во главе с директором Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД приняла участие в работе 36-й сессии Исполнительного совета АС в Аддис-Абебе.
Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, в Киеве в рамках празднования Дня Африки в Украине состоится выставка картин и других произведений искусства (с 25 мая по 7 июня), а также тематические лекции о культуре стран Африки.
В частности, запланированы такие мероприятия:
- 29 мая 14:00-18:00 - знакомство с киноиндустрией стран Африки. Показ фильмов.
- 5 июня 14:00-18:00 - знакомство с музыкальным искусством Африки.
- 6 июня 14:00-18 00 - знакомство с африканской литературой и другими искусствами. Мастер-класс игры на традиционных музыкальных инструментах. Мини-концерт.
Все мероприятия будут проходить в помещении Национального музея литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11).
Мероприятия организованы общественной организацией "Африканский Совет в Украине" при содействии МКИП, Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, а также Национального музея литературы Украины.
ОО "Африканский Совет в Украине" создана с целью защиты прав африканцев и афроукраинцев, а также для налаживания культурного диалога между африканцами и представителями других этнических групп, проживающими в Украине, предотвращения проявлений ксенофобии и расизма в украинском обществе.
Мероприятия организованы общественной организацией "Африканский Совет в Украине" при содействии МКИП, Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, а также Национального музея литературы Украины.
ОО "Африканский Совет в Украине" создана с целью защиты прав африканцев и афроукраинцев, а также для налаживания культурного диалога между африканцами и представителями других этнических групп, проживающими в Украине, предотвращения проявлений ксенофобии и расизма в украинском обществе.
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