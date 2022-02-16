В Украине празднуют Международный день Африки

10:18 25 Май Киев, Украина





День Африки отмечается ежегодно по решению учредительной конференции глав государств и правительств стран Африки, которая состоялась в Аддис-Абебе 25 мая 1963 года.



В тот день была создана Организация африканского единства (ОАЕ) - самая большая и влиятельная межгосударственная политическая структура на Африканском континенте.



9 июля 2002 года на смену ОАЕ пришла новая континентальная организация - Африканский союз. Его создание стало реакцией африканских стран на вызовы в сфере безопасности, многочисленные войны и конфликты на континенте в контексте процессов глобализации.



Сейчас Африканский союз объединяет 55 независимых стран.



Украина получила статус наблюдателя в Африканском союзе 22 июня 2016 года. В феврале 2018-го состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины с комиссаром по политическим вопросам АС Минатой Сэмате Сессумой в рамках 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Также в феврале 2020 года украинская делегация во главе с директором Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД приняла участие в работе 36-й сессии Исполнительного совета АС в Аддис-Абебе.



Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, в Киеве в рамках празднования Дня Африки



В частности, запланированы такие мероприятия: 25 мая, Украина присоединяется к празднованию Международного дня Африки, праздник, также известный, как День освобождения Африки, напоминает о создании Организации африканского единства.День Африки отмечается ежегодно по решению учредительной конференции глав государств и правительств стран Африки, которая состоялась в Аддис-Абебе 25 мая 1963 года.В тот день была создана Организация африканского единства (ОАЕ) - самая большая и влиятельная межгосударственная политическая структура на Африканском континенте.9 июля 2002 года на смену ОАЕ пришла новая континентальная организация - Африканский союз. Его создание стало реакцией африканских стран на вызовы в сфере безопасности, многочисленные войны и конфликты на континенте в контексте процессов глобализации.Сейчас Африканский союз объединяет 55 независимых стран.Украина получила статус наблюдателя в Африканском союзе 22 июня 2016 года. В феврале 2018-го состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины с комиссаром по политическим вопросам АС Минатой Сэмате Сессумой в рамках 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Также в феврале 2020 года украинская делегация во главе с директором Департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД приняла участие в работе 36-й сессии Исполнительного совета АС в Аддис-Абебе.Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, в Киеве в рамках празднования Дня Африки в Украине состоится выставка картин и других произведений искусства (с 25 мая по 7 июня), а также тематические лекции о культуре стран Африки.В частности, запланированы такие мероприятия:

29 мая 14:00-18:00 - знакомство с киноиндустрией стран Африки. Показ фильмов.

5 июня 14:00-18:00 - знакомство с музыкальным искусством Африки.

6 июня 14:00-18 00 - знакомство с африканской литературой и другими искусствами. Мастер-класс игры на традиционных музыкальных инструментах. Мини-концерт.

Все мероприятия будут проходить в помещении Национального музея литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11).



Мероприятия организованы общественной организацией "Африканский Совет в Украине" при содействии МКИП, Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, а также Национального музея литературы Украины.



ОО "Африканский Совет в Украине" создана с целью защиты прав африканцев и афроукраинцев, а также для налаживания культурного диалога между африканцами и представителями других этнических групп, проживающими в Украине, предотвращения проявлений ксенофобии и расизма в украинском обществе.