В Украине появятся новые светофоры для велосипедистов

16:44 09 Февраль Киев, Украина

В Украине планируется создать светофоры, предназначенные для велосипедистов. Соответствующий Госстандарт обновляет Государственный дорожный научно-исследовательский институт, сообщил урбанист Вадим Денисенко.

Он объяснил, зачем велосипедистам отдельные светофоры. Их программируют так, чтобы зеленый свет там включался раньше, чем на автомобильных светофорах. Это нужно для того, чтобы в момент старта автомобилей велосипедисты успевали доехать до середины перекрестка. Так они смогут безопасно двигаться, потому что водители будут их видеть.

Киевлянин Вадим Сичкарук также пишет, что в обновленном стандарте не предусмотрены велосипедные светофоры, которые дублируют сигналы пешеходного светофора, как в Польше и Австрии: «Проблема состоит в том, что когда велосипедная дорожка проходит рядом с пешеходным переходом, регулируемым светофором, у велосипедиста не будет никакого права двигаться на велосипеде (ведь сигнал только для пешеходов), поэтому придется спешится».

До 28 февраля 2022 г. киевляне еще могут вносить предложения в Госстандарт.

Первые велосипедные светофоры в Киеве установили по улице Пушкинской в мае 2020 года. В апреле 2021 стало известно, что такие светофоры установят еще на 40 улицах Киева.