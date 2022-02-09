В Украине появятся новые светофоры для велосипедистов

В Украине планируется создать светофоры, предназначенные для велосипедистов. Соответствующий Госстандарт обновляет Государственный дорожный научно-исследовательский институт, сообщил урбанист Вадим Денисенко.
Он объяснил, зачем велосипедистам отдельные светофоры. Их программируют так, чтобы зеленый свет там включался раньше, чем на автомобильных светофорах. Это нужно для того, чтобы в момент старта автомобилей велосипедисты успевали доехать до середины перекрестка. Так они смогут безопасно двигаться, потому что водители будут их видеть.
Киевлянин Вадим Сичкарук также пишет, что в обновленном стандарте не предусмотрены велосипедные светофоры, которые дублируют сигналы пешеходного светофора, как в Польше и Австрии: «Проблема состоит в том, что когда велосипедная дорожка проходит рядом с пешеходным переходом, регулируемым светофором, у велосипедиста не будет никакого права двигаться на велосипеде (ведь сигнал только для пешеходов), поэтому придется спешится».
До 28 февраля 2022 г. киевляне еще могут вносить предложения в Госстандарт.
Первые велосипедные светофоры в Киеве установили по улице Пушкинской в мае 2020 года. В апреле 2021 стало известно, что такие светофоры установят еще на 40 улицах Киева.
Он объяснил, зачем велосипедистам отдельные светофоры. Их программируют так, чтобы зеленый свет там включался раньше, чем на автомобильных светофорах. Это нужно для того, чтобы в момент старта автомобилей велосипедисты успевали доехать до середины перекрестка. Так они смогут безопасно двигаться, потому что водители будут их видеть.
Киевлянин Вадим Сичкарук также пишет, что в обновленном стандарте не предусмотрены велосипедные светофоры, которые дублируют сигналы пешеходного светофора, как в Польше и Австрии: «Проблема состоит в том, что когда велосипедная дорожка проходит рядом с пешеходным переходом, регулируемым светофором, у велосипедиста не будет никакого права двигаться на велосипеде (ведь сигнал только для пешеходов), поэтому придется спешится».
До 28 февраля 2022 г. киевляне еще могут вносить предложения в Госстандарт.
Первые велосипедные светофоры в Киеве установили по улице Пушкинской в мае 2020 года. В апреле 2021 стало известно, что такие светофоры установят еще на 40 улицах Киева.
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