В Украине появятся мультибольницы

15:03 29 Июль Киев, Украина

На открытии нового корпуса Охматдета в Киеве, Владимир Зеленский сообщил, что в рамках проекта "Большая стройка" планируется строительство мультибольниц.

" Программа "Большая стройка" - это не о дорогах, а о строительстве страны в целом, поэтому важной частью данной программы являются мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет все. Поставлена задача, чтобы там было все, полностью", – пообещал президент.

По его словам, такая инициатива будет воплощена в жизнь, и добавил, что "самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, – от врача до медсестры".

Напомним, совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере 135 млн долларов. Средства будут направлены на модернизацию украинских больниц и реформирование системы здравоохранения.