В Украине появятся мультибольницы

На открытии нового корпуса Охматдета в Киеве, Владимир Зеленский сообщил, что в рамках проекта "Большая стройка" планируется строительство мультибольниц.
По его словам, такая инициатива будет воплощена в жизнь, и добавил, что "самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, – от врача до медсестры".
Напомним, совет директоров Всемирного банка утвердил дополнительное финансирование для Украины в размере 135 млн долларов. Средства будут направлены на модернизацию украинских больниц и реформирование системы здравоохранения.
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