В Украине появится справочник терминов, связанных с темой безбарьерности

16:26 12 июля Киев, Украина

Чтобы сделать понятие безбарьерности понятным, в Украине создадут специальный "справочник по безбарьерности".
 
Об этом рассказала супруга Президента Елена Зеленская во время заседания Совета по безбарьерности.
 
По словам первой леди, справочник будет состоять из трех разделов и содержать информацию, как "правильно обращаться к людям, писать о людях, проявлять уважение, а не обижать".

Супруга Президента отметила, что в первом разделе книги речь пойдет об общих, базовых понятиях о безбарьерности, доступности, инклюзии, универсальном дизайне и т.д.; второй раздел будет содержать "безбарьерный язык, глоссарий правильных терминов", а третий - календарь важных дат, международных и национальных праздников, связанных с темой безбарьерности.
"Это (справочник - ред.) может стать вспомогательным инструментом для государственных служащих, для представителей сервисов, для журналистов, бизнеса, всех, кто интересуется этой темой", - пояснила Зеленская.
Она добавила, что иллюстрации к книге создадут талантливые украинские художники, а сам справочник планируется издать в цифровом и печатном форматах.

Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, Совет безбарьерности уже наработал масштабный план мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.
«Диалог о безбарьерности активно ведется на самом высоком государственном уровне. Очень важно не сбавлять темп, чтобы все проекты, которые сегодня мы согласуем, были качественно реализованы. Во время первого заседания Совета безбарьерности мы начали формировать четкий план мероприятий по выполнению Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. Над его созданием активно работали 15 министерств, 47 общественных организаций и экспертов. За последние две недели был проведен целый цикл общественных консультаций, учтены замечания по каждому из проектов», - сказал Шмыгаль.