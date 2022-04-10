В Украине появится справочник терминов, связанных с темой безбарьерности

16:26 12 июля Киев, Украина

Чтобы сделать понятие безбарьерности понятным, в Украине создадут специальный "справочник по безбарьерности".

Об этом рассказала супруга Президента Елена Зеленская во время заседания Совета по безбарьерности.

По словам первой леди, справочник будет состоять из трех разделов и содержать информацию, как "правильно обращаться к людям, писать о людях, проявлять уважение, а не обижать".



Супруга Президента отметила, что в первом разделе книги речь пойдет об общих, базовых понятиях о безбарьерности, доступности, инклюзии, универсальном дизайне и т.д.; второй раздел будет содержать "безбарьерный язык, глоссарий правильных терминов", а третий - календарь важных дат, международных и национальных праздников, связанных с темой безбарьерности.

"Это (справочник - ред.) может стать вспомогательным инструментом для государственных служащих, для представителей сервисов, для журналистов, бизнеса, всех, кто интересуется этой темой", - пояснила Зеленская.

Она добавила, что иллюстрации к книге создадут талантливые украинские художники, а сам справочник планируется издать в цифровом и печатном форматах.



Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, Совет безбарьерности уже наработал масштабный план мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.