В Украине появится система контроля остатков лекарств на складах
16:01 14 Октябрь Киев, Украина
Министерство здравоохранения Украины планирует разработать систему, которая позволит контролировать остатки лекарственных средств на складах медучреждений.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.
"Была определенная мечта в Минздраве и в целом у медицинского сообщества, чтобы иметь систему, которая контролировала бы остатки медицинских препаратов в учреждениях здравоохранения, чтобы мы в реальном времени могли понимать, что у нас где находится, как это персонал списывает, оформляет, и чтобы удобно это работало... В частности 8 октября был издан приказ Минздрава о создании рабочей группы... Мы хотим разработать систему, которая позволит удобно управлять складскими остатками в учреждениях здравоохранения",
- отметил он.
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