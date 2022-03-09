В Украине появится система контроля остатков лекарств на складах

16:01 14 Октябрь Киев, Украина

Министерство здравоохранения Украины планирует разработать систему, которая позволит контролировать остатки лекарственных средств на складах медучреждений.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.