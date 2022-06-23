В Украине появится Реестр психологов, помогающих расследовать преступления против детей

18:16 23 июня Киев, Украина

В Украине появится Реестр психологов, обученных работать с пострадавшими от насилия детьми. Специалисты, которые войдут в Реестр психологов, будут помогать правоохранительным органам эффективно расследовать преступления против детей.



Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.



Запустить Реестр, по планам Национальной стратегии реформирования системы юстиции по отношению к детям, должны были до 2023 года. Впрочем, из-за войны в Украине, запуск решили ускорить.

“Количество сообщений о детях, пострадавших от военных преступлений, растет. Поэтому необходимо обеспечить доступ психологов к следственным действиям на территории всей страны как офлайн, так и онлайн, чтобы оказать детям необходимую поддержку и помощь, а также сделать правосудие дружественным к ребенку и минимизировать риск повторной травмы", – говорится в сообщении.

Как отмечает Минюст , их цель – сделать процесс менее травмирующим для ребенка и максимально эффективным, чтобы его права были защищены и виновные были привлечены к ответственности.



В Реестр будут отбирать психологов, имеющих высшее психологическое образование, опыт работы с детьми, высокую готовность и мотивацию приобщаться к такой деятельности.



Создание Реестра – совместная инициатива Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних, Офиса Генерального прокурора Украины, Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Министерства юстиции Украины, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи и ГО общественный центр "Волонтер".