В Украине появится День ответственности человека

18:40 16 июля Киев, Украина

Верховная Рада утвердила создание Всеукраинского дня ответственности человека, который будут отмечать ежегодно 19 октября.

За соответствующий проект постановления №5286 проголосовали 308 депутатов при минимально необходимых 226.

/>Праздник ввели, чтобы "создать условия для качественного преобразования украинского общества и всех его членов в контексте понимания и повышения уровня ответственности". Кроме того, целью праздника является чествование памяти Богдана Гаврилишина, автора «Декларации ответственности человека».

Согласно документу, отмечать его будут ежегодно 19 октября.

Сейчас Кабмину поручено разработать и утвердить план мероприятий по празднованию этого праздника как на местном, так и на государственном уровне.

Напомним, в 2014 году профессор Гаврилишин создал документ - «Декларацию ответственности человека», в 15 пунктах которого отразил разные уровни ответственности, которые могут стать указателями к более демократическому, инклюзивному и эффективному обществу с точки зрения гуманистических ценностей.
 
Среди них:
  • говори правду
  • поддерживай свое здоровье
  • относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе
  • будь законопослушным и тому подобное.
Парламентарии считают, что этот День "напомнит каждому члену общества, что положительные изменения возможны только при условии осознания ответственности каждого гражданина перед обществом и самим собой".