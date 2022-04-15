В Украине появится День ответственности человека

18:40 16 июля Киев, Украина

Верховная Рада утвердила создание Всеукраинского дня ответственности человека, который будут отмечать ежегодно 19 октября.



За соответствующий проект постановления №5286 проголосовали 308 депутатов при минимально необходимых 226.



/>Праздник ввели, чтобы "создать условия для качественного преобразования украинского общества и всех его членов в контексте понимания и повышения уровня ответственности". Кроме того, целью праздника является чествование памяти Богдана Гаврилишина, автора «Декларации ответственности человека».



Согласно документу, отмечать его будут ежегодно 19 октября.



Сейчас Кабмину поручено разработать и утвердить план мероприятий по празднованию этого праздника как на местном, так и на государственном уровне.



Напомним, в 2014 году профессор Гаврилишин создал документ - «Декларацию ответственности человека», в 15 пунктах которого отразил разные уровни ответственности, которые могут стать указателями к более демократическому, инклюзивному и эффективному обществу с точки зрения гуманистических ценностей.

Среди них:

говори правду

поддерживай свое здоровье

относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе

будь законопослушным и тому подобное.

Парламентарии считают, что этот День "напомнит каждому члену общества, что положительные изменения возможны только при условии осознания ответственности каждого гражданина перед обществом и самим собой".