В Украине появился Институт интеллектуальной собственности

21:04 13 Октябрь Киев, Украина

Согласно решению правительства ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" завтра, 14 октября начнет функционировать.



Как заявили в Как заявили в Минэкономики , "Укрпатент" будет служить единственным окном по выдаче охранных документов на объекты интеллектуальной собственности". В частности, Институт будет выполнять следующие функции:

прием заявок на государственную регистрацию авторского права и договоров, касающихся права автора на произведение;

прием заявок на регистрацию объектов промышленной собственности и проведения их экспертизы (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, географические указания, компоновки полупроводниковых изделий);

выдача патентов, свидетельств;

осуществление подготовки, аттестации и регистрации патентных доверенностей;

обеспечение деятельности коллегиальных органов (Апелляционной палаты, Комиссии по согласованию вопросов о внесении обозначения, содержащего официальное название государства "Украина" в торговые марки, Аттестационной и Апелляционной комиссий)

выполнение функций Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с соглашением с Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

При этом, Минэкономики продолжит обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере интеллектуальной собственности. От Минэкономики в "Укрпатент" делегируют только "охрану прав на изобретения и полезные модели", "охрану прав на промышленные образцы", "охрану прав на компоновку полупроводниковых изделий", "охране прав на знаки для товаров и услуг","правовую охрану географических указаний" и "авторское право".