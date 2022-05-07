В Украине появился сайт «Антивоенная коалиция»
12:04 06 мая Киев, Украина
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО)
Украины разработал и запустил веб-ресурс
«Антивоенная коалиция», сообщает Центр защиты дезинформации.
«С начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины правительства стран мира, компании, международные организации, объединения и федерации, публичные лица и миллионы людей во всем мире выражают поддержку нашему государству и оказывают практическую помощь. Теперь о ситуации на антипутинском фронте можно узнать на веб-ресурсе «Антивоенная коалиция»», - говорится в сообщении.
В частности, здесь можно узнать:
- об актах поддержки Украины;
- ограничении сотрудничества с россией;
- информацию о субъектах, которые приняли различные меры для приближения победы Украины.
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