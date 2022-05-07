В Украине появился сайт «Антивоенная коалиция»

«С начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины правительства стран мира, компании, международные организации, объединения и федерации, публичные лица и миллионы людей во всем мире выражают поддержку нашему государству и оказывают практическую помощь. Теперь о ситуации на антипутинском фронте можно узнать на веб-ресурсе «Антивоенная коалиция»», - говорится в сообщении.