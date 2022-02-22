В Украине появился портал "Нарушения против культурных ценностей в Крыму

19:20 21 Февраль Киев, Украина





Эти нарушения 21 февраля Крым SOS визуализировал на



По словам аналитика Евгения Ярошенко, разрушение и уничтожение объектов культурного наследия особенно особенно видно на примере строительства трассы "Таврида". Также оккупационные власти проводят реставрационные работы для того, чтобы искажить историю Крыма и показать его исторически российской территорией.



Кроме того, член Экспертной сети Крымской платформы Эльмира Аблялимова-Чийгоз презентовала портал "Нарушения против культурных ценностей в Крыму". Журналисты размещают на нем новости о местоположении и состоянии определенных исторических объектов и их истории.



Информация на портале верифицирована, по каждому объекту имеется описание нарушения, историческая справка, перечень лиц совершающих нарушения и источники информации. Активисты зафиксировали 114 фактов незаконных археологических раскопок и уничтожения памятников исторического наследия во временно оккупированном Крыму . Они отмечают, что в течение восьми лет оккупации в Крыму происходит незаконное присвоение объектов культурного наследия, их вывоз и археологические раскопки, в которых они разрушаются.Эти нарушения 21 февраля Крым SOS визуализировал на онлайн-карте и представил в Украинском кризисном медиацентре.По словам аналитика Евгения Ярошенко, разрушение и уничтожение объектов культурного наследия особенно особенно видно на примере строительства трассы "Таврида". Также оккупационные власти проводят реставрационные работы для того, чтобы искажить историю Крыма и показать его исторически российской территорией.Кроме того, член Экспертной сети Крымской платформы Эльмира Аблялимова-Чийгоз презентовала портал "Нарушения против культурных ценностей в Крыму". Журналисты размещают на нем новости о местоположении и состоянии определенных исторических объектов и их истории.Информация на портале верифицирована, по каждому объекту имеется описание нарушения, историческая справка, перечень лиц совершающих нарушения и источники информации.

На этом ресурсе определяется культурное наследие Крыма, политика РФ по культурному наследию Украины во временно оккупированном Крыму, незаконное перемещение музейных ценностей, памятники архитектуры Крыма, подвергнутые строительным работам и незаконные археологические работы.



Также можно просмотреть карту, на которой указаны места раскопок, и реестр незаконных перемещений ценностей. Эксперты полагают, что эта карта станет началом документирования преступлений против культурного наследия в Крыму.

"Этот портал интересен, поскольку он также способствует внедрению переходного правосудия [...] Надеемся, что он будет помогать в проведении более устойчивой гуманитарной политики на территории Крыма сегодня и в будущем", – прокомментировала культурологиня Эльмира Аблялимова-Чийгоз.

Авторы ресурса будут проводить мониторинг положения культурного наследия в Крыму, создают аналитику и разрабатывают рекомендации для государственных органов по защите объектов культурного наследия на полуострове. Среди прочего они планируют проводить просветительские мероприятия и другие мероприятия, направленные на сохранение темы Крыма в информационном поле Украины.



По словам ведущего научного сотрудника Нацзаповедника "Киево-Печерская лавра", члена Экспертной сети Крымской платформы Дениса Яшного, они исследовали такие кейсы реставрации: вывоз предметов и реставрация из Бахчисарайского культурного заповедника в Таганрогский музей, вывоз акварели Петербурге.

“После 2014 года, когда туда (в РФ – Ред.) вывозятся крымские музеи, и на открытие выставок ходят иногда представители иностранных дипломатических миссий. Это выглядит очень печально. Потому что это предметы из крымских музеев, вывезенных незаконно. И если иностранные государства уважают суверенитет Украины, то я думаю, что нужно говорить своим дипломатическим работникам, что не нужно ходить на эти выставки”, – считает Яшный.

Кроме того, член Экспертной сети Крымской платформы Яшный рассказал, что на сегодняшний день Россия выдала около 990 разрешений на проведение археологических работ в Крыму. Большинство этих разрешений касаются не научных раскопок, а раскопок в рамках именно архитектурного строительства. Во втором случае это предполагает очень сжатые временные рамки, соответствующие срокам проектов.



За широкомасштабное уничтожение или присвоение культурных объектов можно преследовать виновных в 84 странах, ратифицировавших Второй протокол Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.