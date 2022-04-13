В Украине появился новый знак отличия «Национальная легенда Украины»

Граждане Украины внесшие весомый вклад в развитие страны и укрепление государственности будут награждаться знаком отличия Президента «Национальная легенда Украины».
Соответствующий указ №294 / 2021 от 14 июля опубликован на сайте главы государства.
Согласно указу рисунок этой награды будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет Министров.
Президент поручил правительству до 9 августа этого года представить на утверждение проект Положения о знаке отличии «Национальная легенда Украины» и проекты рисунка.
Изготовлением знака отличия и атрибутов к нему будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.
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