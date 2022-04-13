В Украине появился новый знак отличия «Национальная легенда Украины»

18:09 14 июля Киев, Украина

Граждане Украины внесшие весомый вклад в развитие страны и укрепление государственности будут награждаться знаком отличия Президента «Национальная легенда Украины».

Соответствующий указ №294 / 2021 от 14 июля опубликован на сайте главы государства.

"Установить знак отличия Президента Украины «Национальная легенда Украины» для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность", - отмечается в документе.

Согласно указу рисунок этой награды будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет Министров.



Президент поручил правительству до 9 августа этого года представить на утверждение проект Положения о знаке отличии «Национальная легенда Украины» и проекты рисунка.



Изготовлением знака отличия и атрибутов к нему будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.