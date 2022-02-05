В Украине появился еще один памятник украинской песне

18:03 13 Май Киев, Украина

В селе Хомутинцы на Виннитчине появился памятник в виде открытой гранитной книги с портретом автора и высеченным текстом украинской песни «Повій, вітре, на Вкраїну».

Место выбрано неслучайно, село Хомутинцы - малая родина автора текста песни Степана Руданского.





Об этом сообщил председатель Винницкой областной организации НСПУ Вадим Витковский.

«Памятник установили в январе, когда на малой Родине юмориста, Калиновщине, обычно отмечаются Дни сатиры и юмора им. Руданского. Впрочем, из-за пандемии коронавируса торжественно открыть его мы смогли только сейчас, в ходе награждения победителей Всеукраинской литературной премии им. Руданского», - сказал Витковский.

По его словам, это первый в стране памятник песне «Повій, вітре, на Вкраїну» и третий - украинской песне как таковой. Его установили за грантовые средства.

Стихотворение «Повій, вітре, на Вкраїну» написано Руданским 165 лет назад в Санкт-Петербурге. Автор адресовал его Марии Княгницкой - своей первой любви, с которой вынужден был расстаться, уезжая в Петербург продолжать учебу. Впервые стихотворение было напечатано в 1861 году в журнале «Основа», через год - в календаре «Львовьянин».