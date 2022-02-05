В Украине появился еще один памятник украинской песне

В селе Хомутинцы на Виннитчине появился памятник в виде открытой гранитной книги с портретом автора и высеченным текстом украинской песни «Повій, вітре, на Вкраїну».
Место выбрано неслучайно, село Хомутинцы - малая родина автора текста песни Степана Руданского.
Об этом сообщил председатель Винницкой областной организации НСПУ Вадим Витковский.
По его словам, это первый в стране памятник песне «Повій, вітре, на Вкраїну» и третий - украинской песне как таковой. Его установили за грантовые средства.
Стихотворение «Повій, вітре, на Вкраїну» написано Руданским 165 лет назад в Санкт-Петербурге. Автор адресовал его Марии Княгницкой - своей первой любви, с которой вынужден был расстаться, уезжая в Петербург продолжать учебу. Впервые стихотворение было напечатано в 1861 году в журнале «Основа», через год - в календаре «Львовьянин».
Позже эту поэзию положила на музыку Людмила Александрова, а затем аранжировал для голоса и фортепиано Владислав Заремба. Песня приобрела широкую популярность, стала народной, считается символом тоски по Украине.
Песня «Повій, вітре, на Вкраїну» переведена на многие языки мира. В частности, на польский (перевод Ивана Франко), русский (Павел Грабовский), датский (Тор Ланге). В 2003 году литературоведы Борис и Константин Хоменко издали книгу, в которой собрали все известные 114 переводов «Повій, вітре, на Вкраїну» на языках народов мира.
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