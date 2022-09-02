В Украине появился чат-бот с инструкциями на случай химической атаки или техногенной аварии

09:02 02 сентября Киев, Украина

В Украине создали специальный чат-бот “Химическая (не)Безопасность! Как действовать на случай химической атаки или техногенной аварии".

Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения.
"Коллеги из Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности создали чат-бот Химическая (не)Безопасность! Как действовать”, чтобы в случае химической атаки или техногенной аварии украинцы могли быстро и правильно реагировать”, – говорится в сообщении.
Если украинцам будет угрожать химическая опасность, в чате должны появиться инструкции, как быстро и правильно реагировать.

С его помощью можно:
  • узнать о различных химических веществах и научиться их различать;
  • выявить признаки химической атаки;
  • получить алгоритм действий в случае опасности;
  • проконтролировать состояние домашней аптечки
В Минздраве рекомендуют сохранить чат-бот “Химическая (не)Безопасность! Как действовать”, предварительно просмотреть его и поделиться им с родными, друзьями, коллегами.