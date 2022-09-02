В Украине появился чат-бот с инструкциями на случай химической атаки или техногенной аварии

09:02 02 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения. В Украине создали специальный чат-бот “Химическая (не)Безопасность! Как действовать на случай химической атаки или техногенной аварии".Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения.

"Коллеги из Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности создали чат-бот Химическая (не)Безопасность! Как действовать”, чтобы в случае химической атаки или техногенной аварии украинцы могли быстро и правильно реагировать”, – говорится в сообщении.

Если украинцам будет угрожать химическая опасность, в чате должны появиться инструкции, как быстро и правильно реагировать.



С его помощью можно:

узнать о различных химических веществах и научиться их различать;

выявить признаки химической атаки;

получить алгоритм действий в случае опасности;

проконтролировать состояние домашней аптечки

В Минздраве рекомендуют сохранить чат-бот “Химическая (не)Безопасность! Как действовать”, предварительно просмотреть его и поделиться им с родными, друзьями, коллегами.