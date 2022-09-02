В Украине появился чат-бот с инструкциями на случай химической атаки или техногенной аварии

В Украине создали специальный чат-бот “Химическая (не)Безопасность! Как действовать на случай химической атаки или техногенной аварии".
Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения.
Если украинцам будет угрожать химическая опасность, в чате должны появиться инструкции, как быстро и правильно реагировать.
С его помощью можно:
С его помощью можно:
- узнать о различных химических веществах и научиться их различать;
- выявить признаки химической атаки;
- получить алгоритм действий в случае опасности;
- проконтролировать состояние домашней аптечки
В Минздраве рекомендуют сохранить чат-бот “Химическая (не)Безопасность! Как действовать”, предварительно просмотреть его и поделиться им с родными, друзьями, коллегами.
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