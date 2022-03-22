В Украине появилась программа, позволяющая предотвратить утечку личных данных

12:56 22 марта Киев, Украина

Украинские разработчики создали программу, позволяющую предотвратить утечку личных данных пользователей. Это существенно усложнит работу российских и белорусских хакеров.



Представитель компании MacPaw заявила о разработке программы SpyBuster, помогающей выявить взаимодействие приложений и сайтов с российскими и белорусскими серверами.



По словам Николь Борман, такие соединения представляют угрозу национальной и личной кибербезопасности. Поэтому нежелательные соединения нужно блокировать, а приложения — удалять с компьютера. Благодаря SpyBuster у пользователей будет такая возможность.



Программа позволила разработчикам увидеть, какие украинские СМИ имеют связь с российскими серверами и сообщить им об этом. MacPaw пишут, что редакции быстро решили проблему и сохранили свои данные.



SpyBuster используется для работы украинских медиа, сервисов, приложений и пользователей. Доступ к ее возможностям свободный.



MacPaw планирует масштабировать идею и запускает SpyBuster для пользователей по всему миру.



В настоящее время SpyBuster доступен на MacOS. Команда работает над iOS-версией. Загрузить можно на сайте компании.