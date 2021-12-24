В Украине появилась первая команда монахинь-пожарниц

В Украине появилась первая добровольная пожарная команда, состоящая из священно служительниц Свято-Троицкого Мотронинского женского монастыря на Черкащине.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
В команду входят 5 монахинь: игуменья Иллария и четыре послушницы монастыря, две из которых займут должность водителей.
Монахини прошли спецобучение, в частности, обработали упражнения по боевому развертыванию и оказанию первой медпомощи пострадавшим.
Кроме обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на ЧС, под защитой пожарной команды будут жители 7 сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную громаду. Ведь расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
В команду входят 5 монахинь: игуменья Иллария и четыре послушницы монастыря, две из которых займут должность водителей.
Монахини прошли спецобучение, в частности, обработали упражнения по боевому развертыванию и оказанию первой медпомощи пострадавшим.
Кроме обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на ЧС, под защитой пожарной команды будут жители 7 сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную громаду. Ведь расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров.
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