В Украине появилась первая команда монахинь-пожарниц

16:05 24 Декабрь Киев, Украина

В Украине появилась первая добровольная пожарная команда, состоящая из священно служительниц Свято-Троицкого Мотронинского женского монастыря на Черкащине.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

В команду входят 5 монахинь: игуменья Иллария и четыре послушницы монастыря, две из которых займут должность водителей.

Монахини прошли спецобучение, в частности, обработали упражнения по боевому развертыванию и оказанию первой медпомощи пострадавшим.

Кроме обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на ЧС, под защитой пожарной команды будут жители 7 сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную громаду. Ведь расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров.