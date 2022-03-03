В Украине появилась онлайн-карта магазинов, аптек, АЗС, укрытий поблизости

Команда страницы Оpir.org разместила данные о магазинах, аптеках, АЗС, которые работают, и укрытиях вблизи вашего дома.
На карту можно перейти по этой ссылке.
Учредители общественной организации Opir перезапустили сайт opir.org, работавший еще во время Евромайдана. Также они сообщили, что все желающие могут добавлять новые точки и комментарии по существующим. Информация будет опубликована сразу после модерации.
На сайте расположена интерактивная карта с актуальной информацией о работах:
На карту можно перейти по этой ссылке.
Учредители общественной организации Opir перезапустили сайт opir.org, работавший еще во время Евромайдана. Также они сообщили, что все желающие могут добавлять новые точки и комментарии по существующим. Информация будет опубликована сразу после модерации.
На сайте расположена интерактивная карта с актуальной информацией о работах:
- Аптеки
- АЗС
- Продуктовые магазины
- Пункты гуманитарной помощи (еда, одежда)
- Зоомагазины
- Пункты медицинской помощи
- Укрытия
Выбрать необходимую категорию можно по фильтру.
Кроме того, в Украине появилась онлайн-карта с нанесенными продуктовыми магазинами и актуальная информация об их работе. В ней содержатся:
- Названия магазинов/торговых сетей
- Часы работы конкретных магазинов в разных городах.
- Адреса магазинов
- Статус работы торговых точек
- Сейчас там размещена информация о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Перчатка и ЭКО-маркет.
Авторы ресурса обещают систематически обновлять и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины.
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