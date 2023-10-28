В Украине появилась новая монета

20:12 27 октября Киев, Украина

Национальный банк Украины выпустил памятную монету «Украинский язык», посвященную Дню украинской письменности и языка. Памятная монета изготовлена из серебра, имеет номинал 10 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ

Новая памятная монета продолжает серию "Духовные сокровища Украины". На аверсе монеты размещена стилизованная буква "Ї" с соловьем, а в центре буквы – герб Украины; на реверсе – стилизованная композиция из букв украинского алфавита.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, диаметр – 38,6 мм. Элемент отделки монеты – локальная позолота (содержимое золота не менее 0,0002 г).

В ноябре планируется введение в обращение аналогичной монеты номиналом 5 гривен, из нейзильбера, с тиражом до 75 тысяч штук.