В Украине появилась детская мультимедийная платформа для изучения крымскотатарского языка

14:21 20 Декабрь Киев, Украина

В Украине появился интернет-ресурс BÜLBÜL (Соловей) по изучению крымскотатарского языка для детей в возрасте от 0 до 5 лет и школьников.



Его представили замминистра культуры и информполитики Тарас Шевченко и авторы проекта.



По словам руководителя проекта Фатимы Османовой, такие проекты очень важны для сохранения крымскотатарского языка.



Посетители ресурса могут просмотреть мультфильмы, карточки по основным лексическим темам, прослушать созданные специально для детей песни. Кроме того, там обнародованы методические материалы по изучению языка, планы, конспекты занятий, материалы для игр и творческих занятий с детьми.





Особенностью мультфильмов есть то, что в них присутствуют крымские пейзажи вместе с крымскотатарскими героями.

По словам Османовой, так сделано, чтобы дети с маленьких лет понимали, что они неотделимая часть Крыма. Она считает, что этот ресурс будет полезен переселенцам и будет напоминать им об их Родине.



Создатели попытались передать крымскотатарскую архитектуру и этническую одежду персонажей на платформе.



На платформе размещен словарь, в котором собраны наиболее часто используемые слова с произношением и с помощью которого посетители могут выучить базовые слова. Для удобства слова представлены на трех языках: украинском, крымскотатарском и русском.



Ресурс сделан по заказу Минкультуры, а исполнителем является продакшн-студия "Фильджан".