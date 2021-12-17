В Украине построят первый акустический концертный зал

10:50 09 Декабрь Киев, Украина

Во Львовском государственном музыкальном лицее им. С. Крушельницкой началось строительство Первого акустического концертного зала в Украине, а в среду, 8 декабря, была заложена капсула строительства и получено благословение.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации (ЛОГА).



В мероприятии приняли участие Высокопреосвященный Владыка Игорь Возьняк, народный депутат Украины Ростислав Тистик и

заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко.

Владыка Игорь Возьняк благословил закладку капсулы и пожелал лицею реализовать еще много значимых для украинского народа идей.

"Такой концертный зал нигде в Украине еще не строится. Пусть Господь благословит этот светлый замысел. Спасибо директору лицея, господину Левко Закопцу, за то, что Вы задумали это сделать. За последние годы в заведении есть много хороших изменений" , - сказал Владыка Игорь Возняк.

Как отметил Иван Собко, современный концертный зал будет иметь огромное значение для развития культуры и искусства среди молодых талантов как нашей страны, так и Европы. Зал будет двухэтажным, в нем смогут разместится 260-290 зрителей.