В Украине построят первый акустический концертный зал

Во Львовском государственном музыкальном лицее им. С. Крушельницкой началось строительство Первого акустического концертного зала в Украине, а в среду, 8 декабря, была заложена капсула строительства и получено благословение.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации (ЛОГА).
В мероприятии приняли участие Высокопреосвященный Владыка Игорь Возьняк, народный депутат Украины Ростислав Тистик и
В мероприятии приняли участие Высокопреосвященный Владыка Игорь Возьняк, народный депутат Украины Ростислав Тистик и
заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко.
Владыка Игорь Возьняк благословил закладку капсулы и пожелал лицею реализовать еще много значимых для украинского народа идей.
Как отметил Иван Собко, современный концертный зал будет иметь огромное значение для развития культуры и искусства среди молодых талантов как нашей страны, так и Европы. Зал будет двухэтажным, в нем смогут разместится 260-290 зрителей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии